В Калининграде из-за четырёх ДТП образовались пробки на нескольких улицах

В областном центре из-за нескольких ДТП в конце рабочего дня во вторник на нескольких улицах образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают автолюбители.

По информации с сервиса Яндекс.пробки , одна из аварий произошла на Советском проспекте на отрезке между домами 63 и 67. Здесь затруднено движение автомобилей в обоих направлениях.

На улице Суворова из-за ДТП автомобили движутся со скоростью не более 10 км/час. Кроме того, проезд затруднён по улицам Фрунзе и Сергея Тюленина – там на перекрёстке из-за аварии также образовалась пробка.

Трудно проехать и по улице Гагарина, на которой в районе дома 76А также произошло ДТП. Все аварии пришлись на час пик, когда горожане добираются с работы домой.