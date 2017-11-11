В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки

В Калининграде в субботу, 11 ноября, на дорогах образовалось сразу несколько пробок. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.

По данным сервиса "Яндекс Пробки" , движение затруднено как в центре города, так и на выездных магистралях. Причина — в ДТП, произошедших сразу в шести местах.

Одно происшествие зафиксировано на ул.Пролетарской в районе ТЦ "Семья". Авария на ул.Партизанской в районе перекрёстка с ул. Горького также мешает проезду автомобилей.

Ещё четыре ДТП осложняют передвижение по проспекту Московскому, ул. Горького ( в районе дома 160А), ул. Нарвской и на перекрёстке ул.Яналова и Советского проспекта.

Из-за пробок на некоторых улицах скорость движения транспорта составляет 3-5 км/ч.