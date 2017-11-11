В Калининграде из-за нескольких ДТП образовались пробки
В Калининграде в субботу, 11 ноября, на дорогах образовалось сразу несколько пробок. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.
По данным сервиса "Яндекс Пробки"
, движение затруднено как в центре города, так и на выездных магистралях. Причина — в ДТП, произошедших сразу в шести местах.
Одно происшествие зафиксировано на ул.Пролетарской в районе ТЦ "Семья". Авария на ул.Партизанской в районе перекрёстка с ул. Горького также мешает проезду автомобилей.
Ещё четыре ДТП осложняют передвижение по проспекту Московскому, ул. Горького ( в районе дома 160А), ул. Нарвской и на перекрёстке ул.Яналова и Советского проспекта.
Из-за пробок на некоторых улицах скорость движения транспорта составляет 3-5 км/ч.