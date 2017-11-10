"Водитель, ты судак": BMW, проезжая на красный, чуть не задавил пешехода (видео)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

На перекрёстке Московского проспекта и ул. Грига водитель на BMW проехал перекрёсток на красный свет и чуть не сбил мужчину, который уже пошёл через дорогу. Сначала водитель хотел объехать человека с левой стороны, потом с правой. Сам пешеход, судя по видео, не обратил никакого внимания на приближающуюся машину.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.