Автоэксперты поддержали идею об ограничении использования "мигалок"

Автоэксперты высказались в поддержку предложения ограничить использование "мигалок" на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного опроса.

По мнению экспертов, право использовать спецсигналы на автомобилях должно остаться только у экстренных служб – скорой помощи, пожарных, полиции. Кроме того, мигалки на машинах во время движения могут использовать первые лица государства — президент и премьер-министр.

Однако эксперты сомневаются, что такой закон будет принят.

"Мне кажется, очевидно, что эта инициатива не пройдет. Потому что такие инициативы многократно уже вносились и другими партиями, и в том числе "Справедливой Россией", но в условиях конституционного большинства "Единой России" в Госдуме шансов на прохождение этого законопроекта приблизительно ноль", — сказал координатор Общества "Синие ведёрки" (ОСВ) Петр Шкуматов

Координатор Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Орел также убеждён, что "инициатива замечательная", но вряд ли пройдёт.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится законопроект об ограничении использования спецсредств на автомобилях.