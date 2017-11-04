+11 °C
днем
+8 °C
ночью
04 ноября 2017 г. 21:37
67 022 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 +0.92
Курс ММВБ на 04 ноября 2017, 21:00
68.6 +0.81
Курс ММВБ на 04 ноября 2017, 21:00
16.05 0.0
Курс ЦБ на 05 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Авто

ДТП, которых могло не быть: дайджест происшествий на дорогах области в октябре (видео)

18:06
  2940
В управлении МВД России по Калининградской области проанализировали видеоматериалы, предоставленные АПК "Безопасный город". Многих ДТП могло бы не быть, прояви водители уважение к правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Повороты налево из крайнего правого ряда, игнорирование безопасной дистанции, несоблюдение скоростного режима – основные причины инцидентов на дороге, считают в полиции. 
 
 
Полиция призывает автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными и уважать друг друга.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Без резких скачков": городские перевозчики планируют поднять тариф вслед за областными
03 ноября 201719:33
  8297
"Без резких скачков": городские перевозчики планируют поднять тариф вслед за областными
Депутата Игоря Рудникова этапируют в СИЗО в другой регион
Фото горячей новости
14:57
  8985
Пассажир иномарки, попавшей в ДТП на трассе под Славском, скончался в больнице
Фото горячей новости
14:21
  10949
Актёр Кайл Маклахлен опубликовал фото с калининградской вечеринки в стиле "Твин Пикс"
Фото горячей новости
11:40
  5068
На нескольких погранпереходах на выездах из Калининградской области образовались пробки
Фото горячей новости
11:01
  6479

Лента новостей

Картинка
ДТП, которых могло не быть: дайджест происшествий на дорогах области в октябре (видео)
18:06
  2885
Картинка
"Балтика" проиграла "Оренбургу" в домашнем матче
17:30
  980
Картинка
На калининградской ТЭЦ-2 в ночь на субботу аварийно отключился энергоблок
17:11
  1502
Картинка
Кадыров пообещал подарить iPhone X автору лучших стихов о Путине
16:24
  1133

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  9586
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  7483
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo