ДТП, которых могло не быть: дайджест происшествий на дорогах области в октябре (видео)

В управлении МВД России по Калининградской области проанализировали видеоматериалы, предоставленные АПК "Безопасный город". Многих ДТП могло бы не быть, прояви водители уважение к правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Повороты налево из крайнего правого ряда, игнорирование безопасной дистанции, несоблюдение скоростного режима – основные причины инцидентов на дороге, считают в полиции.