В Неманском районе на ходу загорелся автомобиль (видео)

Во вторник, 26 сентября, в Неманском района на ходу загорелся автомобиль. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

Инцидент произошёл около 7:30 на выезде из пос. Новодорожное.

"Я проезжал мимо. Горела машина марки Audi 100. Судя по всему, внутри людей не было, поодаль остановились машины, очевидцы вызывали экстренные службы", — говорит очевидец ДТП Дмитрий.

В УМВД по Калининградской области сообщили, что машина загорелась на ходу. Из-под капота пошёл дым. Женщина-водитель остановилась и успела выйти из автомобиля.

"По предварительным данным, произошло самовозгорание. Никто не пострадал. На место происшествия выехали пожарные и полицейские Неманского района, проводится проверка", — пояснили в полиции.