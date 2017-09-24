В российские ПДД внесут поправку, касающуюся светоотражающей одежды для водителей

В МВД подготовили поправку в Правила дорожного движения, касающуюся использования световозвращающих элементов. Проект постановления Правительства РФ опубликован на сайте министерства.

Предлагается дополнить ПДД новым пунктом. "...водитель обязан при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа", — говорится в документе.

В МВД обосновали нововведение тем, что выросло количество наездов на водителей, вышедших из машины в темноте. За полгода произошло 66 таких ДТП, что почти на 5%, чем в этот же период 2016-го. Большинстве водителей были в тёмной одежде без световозвращающих элементов.

Наличие защитного жилета обязательно во многих европейских странах, целесообразно внедрить эту практику и в России, считают в МВД.

Проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.