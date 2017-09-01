"Водитель, ты судак": на Окружной Nissan пошёл на обгон с нарушением ПДД (видео)

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

В Калининграде на Окружной дороге водитель легковушки Nissan пошёл на опасный манёвр обгона в нарушение правил дорожного движения. Машина двигалась по разделительной полосе. Согласно записи видеорегистратора, автомобиль нарушителя зарегистрирован в Нижегородской области. Впрочем, не исключено, что за рулём японской машины находился местный водитель.