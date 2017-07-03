До конца года на Острове вдоль Второй эстакады проложат автодорогу

Автомобильную дорогу на улице Генерала Павлова на Октябрьском острове должны построить до конца 2017 года. Об этом в понедельник, 3 июля, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил руководитель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

По словам чиновника, проект уже готов и в настоящее время идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Сейчас на улице Генерала Павлова практически отсутствует автомобильная дорога. Передвигаться на машине можно только по двору, отрезку грунтовки от Солнечного бульвара до съездов с эстакады и асфальтированному участку, ведущему от съезда к набережной Карбышева.

Новая дорога будет пролегать вдоль Второго эстакадного моста и соединит две набережные — Генерала Карбышева и Ветеранов.