В пятницу на нескольких улицах Калининграда образовались пробки

В пятницу, 30 июня, из-за ДТП на нескольких улицах Калининграда образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

На пересечении ул. Краснооктябрьской и Ленинского проспекта автомобили встали из-за аварии. Скорость потока там составляет 7 км/ч. На ул. Орудийной столкнулись два автомобиля, очевидцы сообщают о пробке.

Движение затруднено на участке проспекта Калинина у пересечения с ул. Октябрьской. Там скорость транспорта не превышает 5 км/ч. Километровая пробка образовалась на участке ул. Александра Невского до площади Василевского. Движение затруднено на прилегающих участках ул. 9 Апреля, ул. Литовский вал и ул. Черняховского. Там скорость транспортного потока не превышает 7 км/ч.