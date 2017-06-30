В пятницу на нескольких улицах Калининграда образовались пробки
В пятницу, 30 июня, из-за ДТП на нескольких улицах Калининграда образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
На пересечении ул. Краснооктябрьской и Ленинского проспекта автомобили встали из-за аварии. Скорость потока там составляет 7 км/ч. На ул. Орудийной столкнулись два автомобиля, очевидцы сообщают о пробке.
Движение затруднено на участке проспекта Калинина у пересечения с ул. Октябрьской. Там скорость транспорта не превышает 5 км/ч. Километровая пробка образовалась на участке ул. Александра Невского до площади Василевского. Движение затруднено на прилегающих участках ул. 9 Апреля, ул. Литовский вал и ул. Черняховского. Там скорость транспортного потока не превышает 7 км/ч.
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