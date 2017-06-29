Очевидцы: на проспекте Победы Renault столкнулся с грузовиком, заблокированы две полосы движения (фото)
В четверг, 29 июня, на проспекте Победы легковой автомобиль Renault столкнулся с грузовиком. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Авария произошла в районе пересечения проспекта Победы с переулком Лесная аллея. Блокированы обе полосы движения. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП на проспекте Победы образовалась пробка.
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