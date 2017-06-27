На Приморском кольце столкнулись четыре автомобиля (фото)
Вечером во вторник, 27 июня, на Приморском кольце в аварию попали четыре автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Столкнулись четыре легковых автомобиля. Машины перегородили две полосы. Очевидцы отмечают, что из-за ДТП на трассе образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.
Фото: очевидец
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