На Приморском кольце столкнулись четыре автомобиля (фото)

Вечером во вторник, 27 июня, на Приморском кольце в аварию попали четыре автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Столкнулись четыре легковых автомобиля. Машины перегородили две полосы. Очевидцы отмечают, что из-за ДТП на трассе образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.