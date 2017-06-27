На Советском проспекте из-за ДТП с автомобилем и трамваем образовалась пробка

Во вторник, 27 июня, в Калининграде на Советском проспекте автомобиль столкнулся с трамваем. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

В аварию попал трамвай, следовавший по маршруту №5. Он поворачивал с Советского проспекта на ул. Яналова. В него врезался Mercedes 210. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП на участке Советского проспекта от ул. Маршала Борзова образовалась пробка. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость транспортного потока там не превышает 3 км/ч.