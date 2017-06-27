На Советском проспекте из-за ДТП с автомобилем и трамваем образовалась пробка
Во вторник, 27 июня, в Калининграде на Советском проспекте автомобиль столкнулся с трамваем. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
В аварию попал трамвай, следовавший по маршруту №5. Он поворачивал с Советского проспекта на ул. Яналова. В него врезался Mercedes 210. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
Из-за ДТП на участке Советского проспекта от ул. Маршала Борзова образовалась пробка. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость транспортного потока там не превышает 3 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.