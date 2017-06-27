Клопс-навигатор: как запарковаться, чтобы не забрал эвакуатор, если рядом знак "Инвалид" (видео)

В седьмом выпуске мы расскажем, как избежать санкций при парковке, если рядом стоит знак "Инвалид".

Правила парковки

В категорию инвалидов попадают те автомобилисты, которые имеют первую или вторую группу. Кроме того, парковаться на специальных местах могут и те, кто перевозит людей с ограниченными возможностями. При этом в случае необходимости у инвалида должны быть на руках подтверждающие документы. Абсолютно на всех стоянках в России инвалиды имеют право парковаться бесплатно. На каждой стоянке, вне зависимости от того, платная она или нет, должно быть выделено 10% мест для парковки машин инвалидов, но не меньше одного. В ПДД говорится, что разметка должна дублировать дорожный знак, но не заменять его.

Оформление мест

В соответствии с требованиями ГОСТа (Р 52289-2004) на стоянке, где оборудованы места для инвалидов, должны быть установлены дорожные знаки 6.4 "Парковка" совместно с дорожным знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 "Инвалиды".



Для обозначения границ стояночных мест на площадках используется горизонтальная разметка. Если разметка не видна, то зона действия данных знаков будет составлять по ширине 3,6 м, или 1,8 м вправо и влево от стойки дорожных знаков.



Стоянки в Калининграде

Зачастую на многих стоянках города и даже вблизи регионального управления ГИБДД под знаками "Парковка" и "Инвалиды" устанавливают дополнительные таблички. Самыми распространёнными являются 8.2.5(6) "Зона действия". Однако подобные знаки дополнительной информации совместно со знаками 6.4 "Место стоянки" не применяются.



Ещё одна табличка, которую можно встретить возле мест для инвалидов в нашем городе, — 8.3.1 "Направление действия". По мнению юриста регионального Общества защиты прав автомобилистов Петра Губенко, такая стрелка делает знак парковки предварительным. Она указывает направление к объекту, но не может обозначать саму парковку. То есть наличие такой таблички является лишним.

Идеально оборудована парковка для инвалидов у развлекательного комплекса "Планета" на ул. Черняховского. Там каждое место обозначено и знаком, и разметкой.



Если выписали штраф за стоянку

В случае неправильного оформления мест для инвалидов автомобилисты могут оспорить штраф. Более того, можно направить иск к администрации города с требованием демонтировать неправильную табличку.

Если у вас есть вопросы по тому или иному перекрёстку, вы можете отправлять их на почту auto@klops.ru.