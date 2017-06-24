На Московском проспекте из-за ДТП с грузовиком и легковушкой образовалась пробка

В субботу, 24 июня, на Московском проспекте в Калининграде легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом пишут очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

Авария произошла около 13:40 в районе ТЦ "Гиант". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость на участке Московского проспекта не превышает 7 км/ч.