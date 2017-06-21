В центре Калининграда из-за ДТП и перекрытия дорог образовались пробки

Днём в среду, 21 июня, в центре Калининграда из-за аварии и перекрытия нескольких дорог образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.



На Советском проспекте заторы из-за перекрытия движения по ул. Кирова и Чайковского. Движение по указанным улицам будет недоступно до 18:00. Связано это с проведением заседания выездной коллегии Министерства обороны РФ. Автомобили плотным потоком в обе стороны стоят на Советском проспекте от площади Победы до перекрёстка с ул. Нарвской.



Кроме того, из-за ДТП с участием микроавтобуса и легковушки у гостиницы "Москва" затруднено движение по проспекту Мира. Сложно проехать в сторону центра города от Центрального парка до ул. Свободной. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", машины едут со скоростью 10 км/ч.