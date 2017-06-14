Очевидцы: после ДТП на перекрёстке ул. Вагоностроительной – пр. Победы образовалась пробка
Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"
В среду вечером, 14 июня, на перекрёстке ул. Вагоностроительной и проспекта Победы произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом пишут очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
Из-за аварии образовалась пробка. Движение затруднено на ул. Вагоностроительной и части Правой Набережной. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость потока составляет 5-7 км/ч.
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