Очевидцы: после ДТП на перекрёстке ул. Вагоностроительной – пр. Победы образовалась пробка

В среду вечером, 14 июня, на перекрёстке ул. Вагоностроительной и проспекта Победы произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом пишут очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

Из-за аварии образовалась пробка. Движение затруднено на ул. Вагоностроительной и части Правой Набережной. По данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость потока составляет 5-7 км/ч.