После ДТП с Audi и Toyota на перекрёстке ул. Горького — Зелёная образовались пробки

В среду вечером, 7 июня, на перекрёстке улиц Горького и Зеленой столкнулись Audi и Toyota. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



Обе машины получили значительные повреждения. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение от "кольца" на ул. Горького в сторону центра города значительно затруднено. Средняя скорость движения потока достигает 3 км/ч. Свидетели вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД.