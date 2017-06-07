После ДТП с Audi и Toyota на перекрёстке ул. Горького — Зелёная образовались пробки
В среду вечером, 7 июня, на перекрёстке улиц Горького и Зеленой столкнулись Audi и Toyota. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
Обе машины получили значительные повреждения. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение от "кольца" на ул. Горького в сторону центра города значительно затруднено. Средняя скорость движения потока достигает 3 км/ч. Свидетели вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД.
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