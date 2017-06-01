На Приморском кольце перевернулся самосвал с песком (фото)

В четверг, 1 июня, на Приморском кольце в районе съезда на Пионерский перевернулся груженный песком самосвал. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, в 15:40 на 33-м километре участка Приморского кольца, в районе поселка Коврово, 52-летний водитель грузовой машины с полуприцепом MAN не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

Очевидцы с места события сообщают, что в результате происшествия из машины высыпался песок. На проезжей части видны следы бензина.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.