На Приморском кольце перевернулся самосвал с песком (фото)
В четверг, 1 июня, на Приморском кольце в районе съезда на Пионерский перевернулся груженный песком самосвал. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По данным полиции, в 15:40 на 33-м километре участка Приморского кольца, в районе поселка Коврово, 52-летний водитель грузовой машины с полуприцепом MAN не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
Очевидцы с места события сообщают, что в результате происшествия из машины высыпался песок. На проезжей части видны следы бензина.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: Наталья Уласовец
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