На Балтийском шоссе перевернулся автомобиль
В четверг днём, 1 июня, на Балтийском шоссе в Калининграде перевернулась легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Авария случилась в районе перекрёстка с ул. Карташева. По предварительным данным, машину занесло и она вылетела с проезжей части и перевернулась.
В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru пояснили, что в настоящее время на место выехал экипаж. Подробную информацию о случившемся обещали предоставить позднее.
Обновлено в 16:34
В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что водитель в результате происшествия не пострадал
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