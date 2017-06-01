На Балтийском шоссе перевернулся автомобиль

В четверг днём, 1 июня, на Балтийском шоссе в Калининграде перевернулась легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



Авария случилась в районе перекрёстка с ул. Карташева. По предварительным данным, машину занесло и она вылетела с проезжей части и перевернулась.



В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru пояснили, что в настоящее время на место выехал экипаж. Подробную информацию о случившемся обещали предоставить позднее.

Обновлено в 16:34

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что водитель в результате происшествия не пострадал