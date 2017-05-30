Из-за ДТП на ул. Куйбышева на нескольких улицах Калининграда образовались пробки
Фото: "ВКонтакте" / "Автобратство 39"
Во вторник, 30 мая, днём на ул. Куйбышева в Калининграде из-за аварии с участием двух машин образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, на перекрёстке с ул. Невского дорогу не поделили Kia и Volvo. В результате почти полностью блокировано движение как по ул. Куйбышева в сторону центра, так и по ул. Невского, 9 Апреля, Литовский вал и ул. Черняховского.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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