Из-за ДТП на Приморском кольце на въезде в город образовалась пробка

Вечером в воскресенье, 28 мая на Приморском кольце около въезда в Калининград образовалась пробка. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Причиной пробки стало ДТП на левой полосе у въезда в город. Столкнулись три автомобиля. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения потока составляет 7 км/ч. Пробка начинается от реки Гурьевка и продолжается до въезда в город. Её протяжённость составляет несколько километров.