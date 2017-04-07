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Главная Новости Авто

Очевидцы: в районе ТЦ "Южный" столкнулись троллейбус и легковушка, проезд затруднён

08:33
  375 0
  • ДТП на ул. Интернациональной
ДТП на ул. Интернациональной
Фото Маргариты Ананьевой
В пятницу, 7 апреля, в Калининграде произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов "Право руля" рассказали очевидцы.
 
По их словам, на ул. Интернациональной в районе пересечения с ул. Ульяны Громовой столкнулись троллейбус и легковушка. На данный момент проезд транспорта на данном участке затруднён. Также, согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", заторы есть на ул. Киевской, Инженерной, Судостроительной, Дзержинского.

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