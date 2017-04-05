Около Южного вокзала столкнулись два пассажирских автобуса

В среду, 5 апреля, около Южного вокзала произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Об этом Клопс.Ru сообщил читатель.

ДТП обошлось без пострадавших. "Все живы, а мы с другом ушибли ноги", – рассказал очевидец. На участке дороги, где столкнулись автобусы, затруднено движение – по данным сервиса "Яндекс.Карты", поток движется со скоростью 5 км/ч.