На Ленинском проспекте образовалась пробка из-за двух ДТП

В среду вечером, 5 апреля на Ленинском проспекте из-за двух дорожно-транспортных происшествий образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

На эстакадном мосту столкнулись Audi и BMW. Обе машины имеют серьёзные повреждения. Они заняли одну из полос для движения в сторону гостиницы "Калининград".

Ещё одно ДТП случилось на перекрестке с ул. Багратиона. Эта авария усложнила возможность движения в сторону выезда из города.