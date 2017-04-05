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Главная Новости Авто

На Ленинском проспекте образовалась пробка из-за двух ДТП

Автор: Константин Сериков
18:09
  142 0
Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"
В среду вечером, 5 апреля на Ленинском проспекте из-за двух дорожно-транспортных происшествий образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
 
На эстакадном мосту столкнулись Audi и BMW. Обе машины имеют серьёзные повреждения. Они заняли одну из полос для движения в сторону гостиницы "Калининград".
 
Ещё одно ДТП случилось на перекрестке с ул. Багратиона. Эта авария усложнила возможность движения в сторону выезда из города.
 
 

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