После столкновения внедорожника и легковушки на ул. Борзова образовались пробки
Скриншот данных сервиса "Яндекс.Пробки"
В среду, 5 апреля, в Калининграде на круговой развязке улиц Борзова, Советский проспект и Леонова произошла авария с участием внедорожника и легковушки. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.
В результате сразу на нескольких улицах образовались заторы. В частности, транспорт стоит на ул. Борзова, от перекрёстка с ул. Комсомольской. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 10 км/ч. Есть затруднения с выездом на "круг" с ул. Леонова и Советского проспекта.
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