После столкновения внедорожника и легковушки на ул. Борзова образовались пробки

В среду, 5 апреля, в Калининграде на круговой развязке улиц Борзова, Советский проспект и Леонова произошла авария с участием внедорожника и легковушки. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.



В результате сразу на нескольких улицах образовались заторы. В частности, транспорт стоит на ул. Борзова, от перекрёстка с ул. Комсомольской. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 10 км/ч. Есть затруднения с выездом на "круг" с ул. Леонова и Советского проспекта.