Из-за ДТП с грузовиком в районе двухъярусного моста в Калининграде образовались пробки
В понедельник днём, 3 марта, возле двухъярусного моста в Калининграде самосвал врезался в легковушку Mercedes, из-за чего образовались пробки на нескольких улицах. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Заторы образовались на ул. Железнодорожной, Портовой, Правой Набережной, Баграмяна и Буткова. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе места ДТП составляет 10 км/ч.
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