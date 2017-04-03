Из-за ДТП с грузовиком в районе двухъярусного моста в Калининграде образовались пробки

В понедельник днём, 3 марта, возле двухъярусного моста в Калининграде самосвал врезался в легковушку Mercedes, из-за чего образовались пробки на нескольких улицах. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



Заторы образовались на ул. Железнодорожной, Портовой, Правой Набережной, Баграмяна и Буткова. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе места ДТП составляет 10 км/ч.