Очевидцы: на Московском проспекте сгорел автомобиль с немецкими номерами

В субботу, 1 апреля, на Московском проспекте загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили участники "Сообщества автомобилистов Калининграда и области".

По сообщениям очевидцев, Mercedes с немецкими номерами загорелся на ходу. Ехавший сзади автомобилист сообщил об этом находившейся за рулём девушке. Открыв капот, они увидели пламя.

"Пытались двумя порошковыми затушить (рядом валялись), но бестолку, – написал очевидец ДТП. – Движение встало (опасались видимо ГБО. Но там все равно то покрышки, то подушки безопасности взрывались)".

Автомобиль полностью выгорел. Его водитель и остальные участники движения не пострадали.