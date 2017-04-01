Очевидцы: на Московском проспекте сгорел автомобиль с немецкими номерами
Фото "Сообщества автомобилистов Калининграда и области". Автор: Юлия Бендова
В субботу, 1 апреля, на Московском проспекте загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили участники "Сообщества автомобилистов Калининграда и области".
По сообщениям очевидцев, Mercedes с немецкими номерами загорелся на ходу. Ехавший сзади автомобилист сообщил об этом находившейся за рулём девушке. Открыв капот, они увидели пламя.
"Пытались двумя порошковыми затушить (рядом валялись), но бестолку, – написал очевидец ДТП. – Движение встало (опасались видимо ГБО. Но там все равно то покрышки, то подушки безопасности взрывались)".
Автомобиль полностью выгорел. Его водитель и остальные участники движения не пострадали.
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