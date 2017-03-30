На ул. Невского из-за аварии с МАЗом и Renault образовались пробки (фото)
Скриншот сервис "Яндекс.Пробки"
В четверг днём, 30 марта, на ул. Невского у ТЦ "Аврора" из-за аварии с участием грузовика МАЗ и легковушки Renault образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
ДТП спровоцировало заторы как по ул. Невского (по направлению на выезд из города), так и на улицах Тельмана и Островского. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автомобилей на указанных улицах не превышает 7 км/ч.
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