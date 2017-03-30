Из-за ДТП с автобусом на перекрёстке Борзова — Леонова образовались пробки
В четверг днём, 30 марта, на перекрёстке улиц Борзова и Леонова столкнулись автобус МАЗ и универсал Lada Largus. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.
Водитель пассажирского автобуса при выезде на круговую развязку врезался в легковушку. В результате выезд со стороны ул. Леонова оказался заблокирован. Плотным потоком автомобили стоят от перекрёстка с ул. Чекистов. Кроме того, пробки образовались и на ул. Борзова.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на указанных улицах не превышает 7 км/ч.
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