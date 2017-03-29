Из-за аварии с грузовиком на Советском проспекте образовались пробки
Фото из сообщества автомобилистов Калининграда и области социальной сети "ВКонтакте". Автор: Денис Степин
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В среду, 29 марта, днём на Советском проспекте произошло столкновение грузовика, туристического автобуса и легковушки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Автор фото: Сергей Сергеев
Машины столкнулись после перекрёстка с ул. Борзова по направлению на выезд из города. В результате происшествия на Советском проспекте и других прилегающих улицах образовались пробки. Машины стоят от перекрёстка с ул. Гайдара. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по проспекту транспорт едет со скоростью не более 10 км/ч.
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