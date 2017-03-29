Авария с автобусом и маршруткой спровоцировала пробку у Южного вокзала

Фото Елены Окуневой из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В среду, 29 марта, в Калининграде на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Калинина из-за столкновения автобуса и маршрутки образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.



Автобусы не поделили дорогу, заезжая на остановку за пассажирами. В результате происшествия повреждения получили только транспортные средства.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за утренней аварии образовались заторы. Плотным потоком автомобили стоят на ул. Киевской от троллейбусного депо. Средняя скорость движения там составляет 5–7 км/ч.