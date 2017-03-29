Авария с автобусом и маршруткой спровоцировала пробку у Южного вокзала
Фото Елены Окуневой из группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В среду, 29 марта, в Калининграде на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Калинина из-за столкновения автобуса и маршрутки образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Автобусы не поделили дорогу, заезжая на остановку за пассажирами. В результате происшествия повреждения получили только транспортные средства.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за утренней аварии образовались заторы. Плотным потоком автомобили стоят на ул. Киевской от троллейбусного депо. Средняя скорость движения там составляет 5–7 км/ч.
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