Из-за столкновения Honda и BMW на ул. Островского образовались пробки

Из-за дорожно-транспортного происшествия в Калининграде на перекрёстке ул. Островского и Колхозной образовались пробки в несколько километров. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшедшего.



Дорогу на узком перекрёстке не смогли поделить Honda и BMW. Участники аварии ждут прибытия на место сотрудников ГИБДД.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на ул. Островского (по направлению к ул. Невского) пробка начинается от ул. Озёрной. На самой ул. Колхозной скопление транспорта наблюдается от ул. Герцена. Средняя скорость движения составляет 3–5 км/ч.