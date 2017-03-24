Из-за столкновения Honda и BMW на ул. Островского образовались пробки
Из-за дорожно-транспортного происшествия в Калининграде на перекрёстке ул. Островского и Колхозной образовались пробки в несколько километров. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшедшего.
Дорогу на узком перекрёстке не смогли поделить Honda и BMW. Участники аварии ждут прибытия на место сотрудников ГИБДД.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на ул. Островского (по направлению к ул. Невского) пробка начинается от ул. Озёрной. На самой ул. Колхозной скопление транспорта наблюдается от ул. Герцена. Средняя скорость движения составляет 3–5 км/ч.
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