На ул. Горького из-за двух ДТП образовались пробки
Скриншот сервис "Яндекс.Пробки"
В Калининграде на ул. Горького произошло две аварии, образовались пробки. Об этом с места событий сообщает журналист Клопс.Ru.
В обоих ДТП участвуют автобусы. Первая авария случилась у ТЦ "Акрополь", вторая — напротив областной прокуратуры. По данным сотрудника Клопс.Ru, в последнем случае столкнулись общественный транспорт и Passat. Движение в сторону центра затруднено.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", от стадиона "Трудовые резервы" до ТЦ "Мега" собралась километровая пробка. Скорость движения на участке не превышает пяти километров в час.
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