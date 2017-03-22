На ул. Горького из-за двух ДТП образовались пробки

В Калининграде на ул. Горького произошло две аварии, образовались пробки. Об этом с места событий сообщает журналист Клопс.Ru.

В обоих ДТП участвуют автобусы. Первая авария случилась у ТЦ "Акрополь", вторая — напротив областной прокуратуры. По данным сотрудника Клопс.Ru, в последнем случае столкнулись общественный транспорт и Passat. Движение в сторону центра затруднено.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", от стадиона "Трудовые резервы" до ТЦ "Мега" собралась километровая пробка. Скорость движения на участке не превышает пяти километров в час.