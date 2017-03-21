Гвардейский проспект и кольцо на площади Василевского: во вторник в Калининграде образовались заторы

Во вторник, 21 марта, вечером в Калининграде образовались заторы сразу на нескольких улицах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".



Движение затруднено на Гвардейском проспекте в сторону Московского проспекта, на Ленинском проспекте в сторону площади Победы, на улице Театральной, Советском проспекте, улице Горького. Скорость автомобильного потока там не превышает 10 км/ч.

Затруднено движение и в районе круговой развязки на площади Василевского. На улице Черняховского в сторону Литовского вала скорость движения не превышает 5 км/ч, на улице 9 Апреля в строну ул. Александра Невского — 3 км/ч.