В центре Калининграда образовались пробки из-за аварии на ул. Донского
Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"
Во вторник, 21 марта, на ул. Донского в Калининграде столкнулись две легковушки. Авария спровоцировала пробки. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшедшего.
Машины не поделили дорогу на отрезке между детской больницей и круговой развязкой с ул. Горной. В результате ДТП движение полностью блокировано по ул. Сержанта Колоскова. Кроме того, заторы образовались на улицах Донского, Горной и на проспекте Мира (от кинотеатра "Заря" до перекрёстка с Колоскова). По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на указанных участках дорог составляет 3–7 км/ч.
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