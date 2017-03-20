В центре Калининграда образовались пробки из-за сломавшихся машин на пл. Василевского (список улиц)

В понедельник утром, 20 марта, в центре Калининграда образовались пробки из-за двух сломавшихся машин на площади Василевского. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



Один из автомобилей встал на аварийку на выезде с ул. 9 Апреля. "Машина стояла, перегородив полторы полосы, это значительно тормозило движение как с ул. Черняховского, так и с ул. Невского", — сообщил один из автомобилистов.



Примерно в 9:30 водитель справился с поломкой и автомобиль убрали с магистрали. Через несколько минут на круге сломалась вторая машина и встала перед пересечением трамвайных путей между ул. Невского и ул. Черняховского.



Сейчас движение по улицам Невского, Черняховского и Литовский вал затруднено. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость по ул. Невского достигает 7 км/ч. Пробка начинается от пересечения с ул. Тельмана. По ул. Черняховского к кругу скорость движения не превышает 15 км/ч, по ул. Литовский вал машины едут 20 км/ч.