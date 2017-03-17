Из-за аварии грузовика с легковушкой на ул. А. Невского образовались пробки на въезд в Калининград
Скриншот сервиса Пробки - Яндекс
В Калининграде в пятницу вечером, 17 марта, на улице Невского в районе перекрёстка с ул. Краснокаменной столкнулись грузовик и легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
В результате аварии полностью перегорожена дорога по направлению к центру Калининграда. Машины объезжают аварию через тротуар.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения составляет 5 км/ч. Общая длина пробки составляет 1,6 км.
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