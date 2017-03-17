На проспекте Мира из-за двух аварий у "Спутника" образовались пробки
Фото читательницы Клопс.Ru
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В пятницу днём, 17 марта, в Калининграде на проспекте Мира произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, которые серьёзно затруднили автомобильное движение. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Одна авария случилась у ТЦ "Спутник", вторая — в пяти метрах от него, в районе перекрёстка с ул. Пугачёва.
Серьёзные повреждения получил "Мерседес" — у него разбита вся передняя часть. В результате происшествия затруднено движение в обе стороны на проспекте Мира. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", скорость, с которой едут автомобили, составляет 15 км/ч.
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