ДТП на Невского: после столкновения со встречным авто " Ленд Крузер" въехал в светофор

В четверг, 16 марта, на перекрёстке улиц Невского и Толстого столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.



Женщина за рулём "Опеля", не убедившись в безопасности манёвра, стала поворачивать налево, и её автомобиль столкнулся со встречной "Тойотой Ленд Крузер". В результате столкновения обе машины отбросило в разные стороны. "Ленд Крузер", которым управлял калининградец, снёс ограждение тротуара и въехал в опору светофора.



По предварительным данным, пассажиров в машинах не было и никто из водителей серьёзных травм не получил. На месте уже работают сотрудники скорой, ГИБДД и МЧС.