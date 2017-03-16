ДТП на Невского: после столкновения со встречным авто " Ленд Крузер" въехал в светофор
В четверг, 16 марта, на перекрёстке улиц Невского и Толстого столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
Женщина за рулём "Опеля", не убедившись в безопасности манёвра, стала поворачивать налево, и её автомобиль столкнулся со встречной "Тойотой Ленд Крузер". В результате столкновения обе машины отбросило в разные стороны. "Ленд Крузер", которым управлял калининградец, снёс ограждение тротуара и въехал в опору светофора.
По предварительным данным, пассажиров в машинах не было и никто из водителей серьёзных травм не получил. На месте уже работают сотрудники скорой, ГИБДД и МЧС.
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