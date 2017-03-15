В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
+2 °C
ночью
15 марта 2017 г. 09:54
66 992 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 09:00
14.48 +0.07
Курс ЦБ на 15 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Авто

Очевидцы: на пр. Победы и Невского из-за ДТП образовались пробки

08:55
  454 0
  • Фото Антона Юстуса
  • Фото Валентины Шкаренковой
Фото Антона Юстуса
2 фото
В среду, 15 марта, в Калининграде из-за ДТП образовались пробки. Об этом в паблике "Сообщество автолюбителей Право руля" рассказали очевидцы.
 
По их словам, одна из аварий произошла на пр. Победы в месте пересечения с ул. Менделеева. Сейчас скорость передвижения транспорта, согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", составляет 7 км/ч.
 
Ещё одно ДТП случилось на Невского. Здесь автомобили передвигаются со скоростью 7-10 км/ч.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
14 марта 201719:32
  7589 2
Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
С 15 марта по 15 апреля Храброво будет принимать самолёты меньшей вместимости
Фото горячей новости
09:36
  18877 1
На ул. Гайдара ночью горели "Митсубиши" и "Тойота" (видео)
Фото горячей новости
07:09
  1405 0  
На ул. Невского неизвестный саблей проколол четыре колеса припаркованному внедорожнику (видео)
Фото горячей новости
14 марта 201718:26
  4968 5  
Игорь Маковский: Энергетики создают условия для привлечения инвестиций в регион
Фото горячей новости
14 марта 201714:10
  2007

Лента новостей

Картинка
В Калининградскую область не пустили 26 тонн китайской сайры
09:46
  40 0
Картинка
СК: мужчина, найденный на территории форта №3, погиб около четырёх дней назад
09:46
  81 0
Картинка
Мешки и темные круги под глазами: как за 2 недели убрать явные признаки старения?
09:45
  2453
Картинка
Опрос Зарплаты.ру: 75% калининградцев готовы задержаться на работе за премию
09:44
  74 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  680 1
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6371 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo