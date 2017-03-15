Очевидцы: на пр. Победы и Невского из-за ДТП образовались пробки
Фото Антона Юстуса
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В среду, 15 марта, в Калининграде из-за ДТП образовались пробки. Об этом в паблике
"Сообщество автолюбителей Право руля" рассказали очевидцы.
По их словам, одна из аварий произошла на пр. Победы в месте пересечения с ул. Менделеева. Сейчас скорость передвижения транспорта, согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", составляет 7 км/ч.
Ещё одно ДТП случилось на Невского. Здесь автомобили передвигаются со скоростью 7-10 км/ч.
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