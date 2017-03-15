Очевидцы: на пр. Победы и Невского из-за ДТП образовались пробки

В среду, 15 марта, в Калининграде из-за ДТП образовались пробки. Об этом в паблике "Сообщество автолюбителей Право руля" рассказали очевидцы.

По их словам, одна из аварий произошла на пр. Победы в месте пересечения с ул. Менделеева. Сейчас скорость передвижения транспорта, согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", составляет 7 км/ч.

Ещё одно ДТП случилось на Невского. Здесь автомобили передвигаются со скоростью 7-10 км/ч.