Из-за двух аварий на перекрестке Московского проспекта и Литовского вала образовались пробки

В Калининграде на перекрестке Московского проспекта и улицы Литовский вал произошло сразу две аварии, которые спровоцировали пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.

В результате аварий блокированы сразу две полосы по направлению на выезд из города. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по Московскому проспекту плотным потоком движение начинается от развязки на Остров. Средняя скорость движения потока составляет 10 км/ч.

На Литовском валу пробка начинается от заправки "Рос&нефть" по направлению к Московскому проспекту. Там машины движутся еще медленнее – 5 км/ч. Кроме того, затруднено движение по улицам Гагарина и Фрунзе.