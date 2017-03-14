Очевидцы: на Гвардейском проспекте притерлись автобус, грузовик и легковушка
Во вторник, 14 марта, в Калининграде на Гвардейском проспекте произошла авария с участием трёх транспортных средств. Об этом в паблике
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.
По их словам, в районе ТЦ "Европа" столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Причины аварии выясняются.
Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", скорость передвижения ТС на участке от Театральной до пл. Победы составляет 10 км/ч. Кроме того, сегодня на Суворова столкнулись две легковушки
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