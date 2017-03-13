На трассе Калининград — Балтийск песковоз съехал в кювет и перевернулся (фото)

В понедельник утром, 13 марта, на трассе Калининград — Балтийск на бок завалился съехавший в кювет песковоз. Об этом Клопс.Ru сообщает очевидец происшествия.



Инцидент зафиксирован в районе населённого пункта Приморск. Водитель большегруза не справился с управлением, проезжая узкий участок дороги, где он должен был уступить дорогу встречному транспорту. В результате происшествия грузовик завалился на бок, из кузова высыпался песок.



В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в районе места аварии замедление скоростного режима до 20 км/ч.