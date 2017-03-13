На трассе Калининград — Балтийск песковоз съехал в кювет и перевернулся (фото)
Фото Виктора Наконечного
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В понедельник утром, 13 марта, на трассе Калининград — Балтийск на бок завалился съехавший в кювет песковоз. Об этом Клопс.Ru сообщает очевидец происшествия.
Инцидент зафиксирован в районе населённого пункта Приморск. Водитель большегруза не справился с управлением, проезжая узкий участок дороги, где он должен был уступить дорогу встречному транспорту. В результате происшествия грузовик завалился на бок, из кузова высыпался песок.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в районе места аварии замедление скоростного режима до 20 км/ч.
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