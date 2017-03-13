Очевидцы: на Окружной из-за ДТП с фурой образовались пробки

В понедельник, 13 марта, на ул. Окружной образовались заторы. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.

По словам автомобилистов, пробки есть от ул. Невского в сторону Васильково. Их причиной стала авария с участием фуры.

Кроме того, водители сообщают о том, что на дорогах области сегодня наблюдается туман. Видимость, по данным местных жителей, составляет около 30 метров.