В субботу на перекрёстке Дзержинского и Большой Окружной не работает светофор (дополнено)
В Калининграде в субботу, 11 марта, на перекрёстке улиц Дзержинского и Большой Окружной перестал работать светофор. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Днём на этом перекрёстке уже произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД по Калининградской области, ДТП обошлось без пострадавших. Водители не выполнили требование знака "Уступи дорогу".
Напомним, что светофор на перекрёстке улиц Дзержинского и Большой Окружной отключился в конце августа прошлого года.
В конце сентября его ремонтировали, но после ремонта светофор работал меньше суток. В ГИБДД Гурьевского района и Управлении дорожного хозяйства не располагали информацией о причинах очередной поломки светофора.
За то время, пока он не функционировал, на одном из самых опасных перекрёстков города произошло множество ДТП с участием легковушек и даже бензовоза
. К счастью, обошлось без жертв.
Через пару часов после аварии на место выехали дорожные службы. Сейчас светофор ремонтируют.
Фото: Алексей Хитров
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