В субботу на перекрёстке Дзержинского и Большой Окружной не работает светофор (дополнено)

В Калининграде в субботу, 11 марта, на перекрёстке улиц Дзержинского и Большой Окружной перестал работать светофор. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Днём на этом перекрёстке уже произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД по Калининградской области, ДТП обошлось без пострадавших. Водители не выполнили требование знака "Уступи дорогу".

Напомним, что светофор на перекрёстке улиц Дзержинского и Большой Окружной отключился в конце августа прошлого года. В конце сентября его ремонтировали, но после ремонта светофор работал меньше суток. В ГИБДД Гурьевского района и Управлении дорожного хозяйства не располагали информацией о причинах очередной поломки светофора.

За то время, пока он не функционировал, на одном из самых опасных перекрёстков города произошло множество ДТП с участием легковушек и даже бензовоза . К счастью, обошлось без жертв.

Через пару часов после аварии на место выехали дорожные службы. Сейчас светофор ремонтируют.