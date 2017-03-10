На ул. Литовский Вал из-за аварии образовалась пробка

На ул. Литовский Вал из-за ДТП затруднено движение. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 19:10. Машины перегородили дорогу.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость потока на участке дороги, где произошло столковение, составляет от 2 до 7 км/ч.