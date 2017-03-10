На ул. Литовский Вал из-за аварии образовалась пробка
Фото "Сообщества автомобилистов Калининграда и области". Автор Игорь Карандашов
На ул. Литовский Вал из-за ДТП затруднено движение. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 19:10. Машины перегородили дорогу.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость потока на участке дороги, где произошло столковение, составляет от 2 до 7 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.