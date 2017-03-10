На ул. Гагарина столкнулись "Форд" и "Ниссан", движение к центру затруднено
Фото Анастасии Невской из группы “Сообщество автомобилистов Калининграда и области” “ВКонтакте”
В Калининграде в пятницу, 10 марта, на перекрёстке ул. Гагарина — Еловая аллея столкнулись "Форд" и "Ниссан". Об этом сообщают участники группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".
Авария произошла около 10:30. В результате происшествия значительно затруднено движение транспорта по ул. Гагарина в сторону центра города. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", поток машин стоит от перекрёстка с ул. Краснодонской. Средняя скорость движения транспорта не превышает 10 км/ч.
Кроме того, ещё одна авария произошла на Московском проспекте. Фура врезалась в легковушку. В итоге перегорожены три полосы.
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