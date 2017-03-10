Очевидцы: на Московском проспекте из-за ДТП образовались пробки

В пятницу, 10 марта, на Московском проспекте из-за аварии образовались пробки. Об этом в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" рассказали очевидцы.

По их словам, в районе пересечения проспекта с Литовским Валом столкнулись два автомобиля. Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", скорость передвижения транспорта на участке от Литовского Вала до Суздальской составляет 7 км/ч. Также заторы есть на Литовском Валу (до 10 км/ч).