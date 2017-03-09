В Калининграде на эстакадном мосту легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом

В Калининграде на эстакадном мосту столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Авария произошла вечером в четверг, 9 марта. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. По версии самого водителя, его подрезали, что и привело к ДТП.

В результате столкновения никто не пострадал. На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения.